Luis Suárez sería nuevo jugador del Atlético de Madrid

MADRID, España.- Luis Suárez reforzaría al Atlético de Madrid, el atacante uruguayo habría llegado a un acuerdo con los colchoneros e incluso habló con el entrenador Diego Simeone.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano de Sky Sports, el Atleti estaba esperando vender jugadores para ir por el atacante charrúa.

La venta que estarían cerca de concretar sería la de Álvaro Morata a la Juventus ya que el español quiere volver a Turín con Andrea Pirlo como entrenador.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2020