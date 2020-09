No jugará el Clásico; Arturo Brizio aprobó expulsión de César Montes

MÉXICO.- Todo indica que la expulsión que recibió César Montes en el encuentro ante Atlético San Luis no tendrá marcha atrás.

De acuerdo con el Presidente de la Comisión de Arbitraje, Eduardo Brizio, la segunda tarjeta amarilla que Marco Antonio Ortiz le mostró al ‘Cachorro’ estuvo bien juzgada, cosa que explicó en en análisis arbitral de la jornada 11.

Cesar Montes with the great pass to get the assist on Monterrey’s 2nd goal.

Montes picked up his second yellow card in the 57th minute and was sent off 😢

pic.twitter.com/Pzkw8RWmJA

— MexNexGen (@MexNexGen2) September 21, 2020