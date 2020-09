Vuelve Álvaro Morata a la Juventus

TURÍN, Italia.- Con la confirmación que Luis Suárez firmará con el Atlético de Madrid, Álvaro Morata saldrá del conjunto colchonero y estaría volviendo a la Juventus.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano de Sky Sports, el atacante español llegará en un prestamo por 9 millones de euros con opción de compra de 45 millones de euros hasta junio de 2021. Además, hay una opción de extender su préstamo un año más hasta junio de 2022.

Morata volará mañana a territorio italiano para su segunda etapa con la Juve. Por su parte, el Atleti anunciará en las próximas horas el fichaje del »Pistolero».

Àlvaro Morata to Juventus details.

€9m loan + €45m buy option until June 2021.

There’s also an option to extend the loan until June 2022.

Personal terms agreed until 2025.

Atléti have accepted the bid and will announce Suarez soon.

Morata will fly tomorrow 🛬🇮🇹⚪️⚫️ @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2020