En Alemania estarían interesados en la contratación de Bruno Valdez

CIUDAD DE MÉXICO, México.- América podría sufrir una baja sensible en la defensa del equipo para el siguiente mercado de fichajes, las destacadas actuaciones de Bruno Valdez con las águilas han llamado la atención en territorio europeo.

En entrevista para Deporte Total de Paraguay, el central sudamericano aseguró que en Alemania han preguntado por sus servicios, pero de momento no hay nada concreto.

«Uno quiere llegar a jugar allá (Europa), veníamos hablando con Pedro (Aldave) pero estamos esperando. Yo estoy contento en el club donde estoy. Me dijo Alemania creo, no quiso tocar el tema porque no venía al caso”

