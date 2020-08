Presume Vincent Janssen a su nueva novia

MONTERREY.- El delantero de los Rayados, Vincent Janssen, hizo pública su nueva relación sentimental en Instagram, cosa que rompió muchos corazones en la Sultana del Norte.

La imagen subida a redes por el holandés, en donde se le puede ver abrazando a una chica, contiene la frase: “If you didn’t know, you know”, que se traduce a “Si no lo sabías, lo sabes”.

El nombre de la mujer es Talia, quien hizo lo propio en su cuenta de Instagram al publicar la misma fotografía con la palabra “mine” (mío), pero tiempo después pasó su perfil a modo privado.

Recordemos que anteriormente se había ventilado el rumor que Janssen llegó a tener un amorío con Paty López de la Cerda, exconductora de TV Azteca, sin embargo, nunca se pudo confirmar.

