¿Tigres tiene vetado a Paco Villa?

MÉXICO.- No es un secreto que a la mayoría de la afición del Club Tigres no le guste que los partidos de su equipo sean narrados por Paco Villa, pues consideran que dicho narrador es muy parcial, además de que suele atacar en repetidas ocasiones al conjunto de San Nicolás vía redes sociales.

Eso pudo haber influido para que el narrador de TUDN haya quedado fuera de las transmisiones de Tigres, cosa que él mismo se encargó de comentar en su cuenta de Twitter, en donde lo tomó con el mejor sentido del humor posible.

«Honestamente, cómo pueden decir que les narro distinto que a los demás clubes… No sé, esto de que me tengan más vetado que a Santander, me hace pensar de su falta de objetividad», escribió Villa.

Honestamente, cómo pueden decir que les narro distinto que a los demás clubes… No sé, esto de que me tengan más vetado que a Santander, me hace pensar de su falta de objetividad. 😀 https://t.co/wZxQjwu991 — Paco Villa (@Paco_Villa_) August 20, 2020

Como muestra de un poco de todo lo que Villa suele lanzarle a los aficionados de Tigres por Twitter, rescatamos otra textual dicha por el colimense, quien consideró a Rayados un equipo más importante, cosa que causó mucho coraje en la multitud amarilla y azul.

“Tigres no es el centro del universo en Monterrey futbolísticamente hablando, ahí hay otro equipo mucho más importante que ellos a nivel internacional. No hablemos de ser el centro en nuestro país, donde hay 12 clubes mexicanos que si ha ganado la Concacaf que ellos no han ganado. Tigres no tiene trascendencia nacional, no la tiene. Para que sepan Toluca obtuvo siete títulos en el mismo lapso y dónde está Toluca hoy”, declaró Villa en anterioridad dentro de alguna transmisión de TUDN.

