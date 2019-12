Miguel Ponce niega rencor del plantel de Chivas hacia José Juan Macías

GUADALAJARA, Jalisco.- La principal duda que ha surgido sobre el regreso de José Juan Macías a Chivas pasa principalmente por el tema de cómo lo recibió el vestidor, debido a que su paso en el León el joven delantero aseguró que varios en el plantel no querían verle triunfar por ser una joven promesa.

Miguel Ponce, lateral del Guadalajara descartó que el equipo le tenga algún tipo de rencor y aseguró que todos lo han recibido bien. El ‘’Pocho’’ le dejó en claro a Macías que puede estar tranquilo y deben enfocarse a defender al equipo en el Clausura 2020.

“No la verdad que no, para nada. Lo recibimos bastante bien, tiene la confianza de todos los compañeros, no estamos para reprocharnos nada ni echarnos culpas. Al contrario, estamos para ayudarnos, para que se sienta bien y confíe en él. Tiene el apoyo de todos nosotros, que se sienta tranquilo, no pasa nada. Ahora hay que defender estos colores y ya está’’

De igual forma, el ex jugador del Necaxa considera que de aquel plantel en el que estuvo Macías al de ahora hay muchos futbolistas nuevos.

“Quedan muy pocos compañeros. Ahora puedes ver que somos otros, son nuevos varios compañeros, así que no pasa nada, igual esto es futbol y hay momentos. No sé qué pasaba en ese momento con él (Macías), pero ahora es diferente y seguramente va a dar lo mejor de sí”