Hugo Sánchez aconsejó a Raúl Jiménez hablar con Cristiano Ronaldo para facilitar su fichaje por la Juventus

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Con la información latente que la Juventus quiere fichar a Raúl Jiménez, Hugo Sánchez le sugirió al ex jugador del América que invite a cenar a Cristiano Ronaldo para que le dé la bendición de jugar en el conjunto italiano.

“Tendría que llamarle por teléfono o invitarle una cenita para convencerlo y pedirle que le dé la bendición y decirle que fuera su ‘cuate’ y si me aceptas voy, si no me evito el viaje y quedarme en Inglaterra”

Otro club que tendría en mente contratar al futbolista de 28 años de edad es el Manchester United.

Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana ya dio su postura sobre este tema, asegurando que le conviene más fichar por los Red Devils tomando en cuenta que no hay un centro delantero nato y podría tener más oportunidades de jugar que en la ‘’Juve’’.

