‘’Es más importante la salud de mis jugadores que levantar una copa’’ Presidente del Flash se niega a la propuesta de Playoffs que planteó la MASL

MONTERREY, Nuevo León.- Luego de que se diera a conocer la postura de la Major Arena Soccer League donde planean reanudar los PlayOffs, el Flash de Monterrey mediante su presidente, Gerardo Guerra Lozano externaron su desacuerdo.

Esta ronda eliminatoria se hará del 14 al 30 de junio en una ciudad aún por confirmar en Estados Unidos. La MASL nombró a Harriburg Heat y Tacoma Stars como los elegidos para suplir al cuadro regio y a los Soles de Sonora en caso de que no se presenten (actualmente las fronteras están cerradas para viajes no indispensables).

Lozano aseguró que no planean arriesgar a sus jugadores por una copa y de paso sugirió que el torneo se reanudara en octubre. De igual forma hizo notar su inconformidad ante dicha situación.

“Nosotros no estamos en posición de ir, sería muy irresponsable, y además de todo, vamos a dejar a un lado que el tema principal es la salud, yo creo que la salud es más importante que una levantar una copa, claro qué queremos ser campeones, pero de la forma correcta, y no son los tiempos, yo no voy a arriesgar a mis jugadores a un posible contagio, aquí en Monterrey o de viaje”

Guerra descartó que le preocupe recibir una sanción o multa por parte de la liga tras el comunicado emitido por el Flash donde declaran estar en desacuerdo con esta decisión.

‘’Lo que sí me importa y me ocupa son mis jugadores y la salud de ellos’’

Antes de que la temporada regular de la MASL fuera suspendida por el brote de coronavirus, el conjunto regiomontano era el mejor equipo con 20 victorias en 22 partidos disputados, siendo líder general y teniendo la mejor ofensiva del certamen.

