Edwin Hernández explotó contra Eduardo ‘’Chofis’’ López

GUADALAJARA, Jalisco.- El ex jugador de las Chivas, Edwin Hernández criticó duramente a Eduardo López, señalando que le falta profesionalismo y que debido a su edad, ya no podrá ser ese futbolista que ciertas personas esperaban que podía ser.

En entrevista para La Chorcha Deportiva, el »Aris» dejó en claro que tiene tiempo sin hablar con López debido a su cuestión psicológica ya que le falta madurez para ser jugador profesional.

«Tengo mucho que dejé de hablar con él por su tema psicológico, porque sí es un chavo futbolísticamente es muy bueno, tiene cualidades que muchos jugadores no tienen, pero le falta mucho alguien que le ayude en ese sentido. Hay etapas de madurez como jugadores, pero hay un dicho que dice que ‘hay maderas que no agarran barniz’.

«Sabemos que lo más fácil como profesionales, es cuidarse, no cometer estupideces porque estás en una institución en la cual todo mundo te conoce y desde la alimentación, porque sabemos que no tiene autodisciplina para controlar lo que te comes y siendo un jugador profesional cuando se espera mucho de ti.’’

De igual forma, el ex jugador del León confirmó que Eduardo piensa que saliendo de Chivas podrá destacar con mucha facilidad pero si no pudo hacerlo en el cuadro rojiblanco donde le dan más oportunidades a los jugadores mexicanos, menos lo hará en un club donde también competirá con extranjeros.

“Sí, se le ha sobrevalorado a él porque es un gran jugador (Chofis López), pero siempre lo he dicho que nadie es tan indispensable. A veces también es bueno que desde hace mucho le hayan dado la oportunidad de salir»

«Él cree que saliendo de la institución podría trascender, yo creo que se le va a complicar más. Quiero equivocarme. Chivas juega con puros mexicanos y por eso tiene la oportunidad de jugar, porque vamos a ver si en un Monterrey prefieren jugar con ‘Chofis’ a un Funes Mori, en León poner a ‘Chofis’ que a un Mena. Son jugadores que también tienen calidad, que son más rápidos y a lo mejor son más explosivos, más profesionales y quiero ver, si sí es cierto que en otro club vas a poder explotar lo que crees que eres. Ahora, si ya no estaba bien en Chivas pues vete»

