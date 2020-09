Héctor Miguel Zelada tachó de inaceptable actitud de Oribe Peralta al terminar el Clásico Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El histórico ex portero del América, Héctor Miguel Zelada se manifestó tras la polémica alrededor de Oribe Peralta y Uriel Antuna por quedarse hablando con futbolistas del América riendo al terminar el Clásico Nacional pese a la derrota del Guadalajara.

En entrevista exclusiva para Marca, el argentino aseguró que si un jugador del equipo rojiblanco le hubiese pedido cambiar camiseta en su época lo hubiera mandado »al carajo».

‘’Yo terminaba un partido contra las Chivas y si lo ganaba saludaba a mis compañeros y vámonos al vestidor a festejar; si lo perdía en el momento que sonaba el silbatazo me iba corriendo al vestidor, porque los Clásicos son los partidos que no se deben de perder. Nadie me pidió cambiar la playera y si hubiese pasado desde luego lo mando al carajo»

Zelada afirmó que este tipo de gestos con el acérrimo rival cuando él era jugador le hubiese costado el puesto.

‘’No es para alarmarse, pero si nosotros llegábamos a hacer esto en la época de Emilio Azcárraga, Don Guillermo Cañedo, ‘Panchito’ Hernández, Carlos Reinoso. Independientemente de que cada quién sepa cómo reaccionar en su momento, teníamos algo que decíamos ‘no’, nosotros llegábamos a hacer eso y nos corren»

Cargando...