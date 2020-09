Para Javier ‘’Flaco’’ Gómez, Tigres ya es un equipo grande

MONTERREY, Nuevo León.- El ex jugador de Tigres de los años 1995 a 1999, Francisco Javier ‘’Flaco’’ Gómez charló en exclusiva para Superlíder donde habló con nosotros sobre sus planes a largo plazo, el descenso del cuadro auriazul en 1996, su paso con el conjunto felino y otras cuestiones.

Con 53 años de edad, Gómez sigue preparándose para ser entrenador en un futuro ya que es algo que no ve descabellado. Llegar a dirigir a Tigres o al acérrimo rival Monterrey es algo que no descarta, ya que las oportunidades para entrenadores mexicanos en primera división no sobran.

Al ser cuestionado sobre cuál es el mejor director técnico de la historia del futbol regiomontano, Javier considera que Víctor Manuel Vucetich tiene esa consigna por los logros que consiguió en Rayados, esto sumado a que le tocó ser dirigido por él en la etapa de ambos por el equipo de la UANL.

El nacido en León, Guanajuato habló sobre el famoso Clásico Regio 51 donde jugó aquel encuentro en el que Monterrey se llevó la victoria de 1-2 ante Tigres en el Estadio Universitario. La creencia o el constante debate es que este partido mandó a los de San Nicolás de los Garza a segunda división.

Sin confirmar o negar que fue Rayados el encargado de mandarlos al descenso, Gómez considera que fue una junta de malos resultados lo que terminó por causar que perdieran la categoría. Aunque señaló que la historia pudo haber cambiado para ellos ya sea venciendo a los ‘albiazules’ en aquel entonces o los Estudiantes Tecos que enfrentaron una jornada antes del duelo ante Rayados.

Además, Gómez externó que desde su punto de vista los dirigidos por Ricardo Ferretti ya son un equipo grande del futbol mexicano ya que han sido protagonistas en los últimos años.

Por último, el ex lateral de Monarcas Morelia considera que la primera Final Regia que ganó Tigres ante Rayados en el 2017 fue más dolorosa que la que Monterrey consiguió en 2019 de Concachampions ante los felinos.

Aquí puedes ver una versión más corta de la entrevista con los puntos más destacados:

Aquí puedes ver la entrevista completa:



