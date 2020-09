Revelan diálogo arbitral en el polémico penal del ‘Cabecita’ Rodríguez

MÉXICO.- Lo acontecido en el pasado encuentro entre Mazatlán y Cruz Azul de la fecha 11 del Guard1anes 2020 sigue dando de qué hablar, tanto que se logró identificar el diálogo que hubo entre el árbitro central Óscar Macías Romo y sus ayudantes en el VAR, en pleno gol de la Máquina presidido por un cobro ilegal de penal.

El periodista David Medrano escarbó en sus fuentes y logró encontrar esa charla entre colegiados que se encontraba grabada en la misteriosa caja negra del VAR. Lo dicho por ambas entidades demuestra la confusión que existió de su parte y las dudas de si mantener el gol, o ver la repetición y en dado caso, ratificar la decisión

Conversación:

V: «El ejecutor golpeó 2 veces la pelota en el cobro. Ven al monitor a verla».

A: «No, ustedes díganme que hago».

V: «Deberías verla para que tu decidas».

A: «No, ustedes díganme que hago y cómo reanudo».

Al final Macías Romo no fue al VAR y mantuvo el gol de los capitalinos, quienes en ese momento se fueron arriba en el marcador 2-1.

Ya en rueda de prensa, el técnico de los sinaloenses, Francisco Palencia, se quejó de esa decisión tomada por los árbitros, pues para su consideración, por lo menos se debió revisar la jugada en el VAR.

“Lamentable la toma de decisiones porque parece que la regla no existiera. Lo que más me asusta es que no vayan al VAR. Nos decían, que no había una toma contundente y si no hay, el árbitro se debe tomar la molestia de ir al VAR”, comentó el estratega mexicano.

