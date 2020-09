El histórico entrenador felino no ha renovado y en la compañía dueña del club no existe ninguna clase de unanimidad para presentar o no un nuevo contrato.

Tigres: Futuro de Ricardo Ferretti en manos de un dividido Cemex MONTERREY.- El contrato de Ricardo Ferretti con Tigres está cerca de terminar; el mismo expira en 2021 y hasta el momento, en Cemex no hay claridad acerca del futuro del brasileño. Durante la más reciente emisión del podcast del narrador de TUDN, Aldo Farías, al cual asistió el periodista de Cancha, Miguel Arizpe, el tema fue tocado y explicado, pues resulta que en la cementera dueña de los felinos hay dos bandos con distintos intereses. Uno que sí quiere renovar al ‘Tuca’, y otro que desecha por completo la idea. Cemex dividido por el Tuca, el futuro de Tigres está en juego. pic.twitter.com/Q6HbbyMVsg — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) September 22, 2020 “Hay una división en Cemex entre el bando de Fernando Shwartz Zambrano que no quiere que siga Ferretti y el otro bando de Rogelio y Mauricio o Marcelo Zambrano. No se ha renovado (el contrato de Ferretti) porque Schwartz está impulsando mucho para que no se haga, y del otro lado, gente de Rogelio al parecer sí y Rogelio es el que manda”, mencionó Arizpe en algo que fue corroborado por Farías. Anteriormente también se había filtrado información que en el mismo grupo de jugadores existe división de opiniones, ya que hay un grupo que aceptaría una renovación para el ‘Tuca’, mientras que otros se oponen a la idea. La decisión está en manos de Cemex, pues aunque Ferretti había declarado semestres atrás que pensaba retirarse en 2021, la realidad es que si le ofrecen una renovación de contrato la aceptaría, en algo que alargaría su exitoso legado en el equipo de San Nicolás de los Garza. Best free WordPress theme Cargando... Loading... Cemex LIGA MX Ricardo Ferretti TIGRES Compartir Facebook

Twitter