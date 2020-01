‘’Chicharito’’ se defiende de David Faitelson despues de que el comentarista de ESPN aseguró que le faltó humildad en sus palabras

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Después de que Javier Hernández asegurara que regresaba como leyenda del futbol mexicano en su presentación como nuevo jugador del LA Galaxy, el polémico comentarista de ESPN David Faitelson no se quedó callado.

Faitelson aseguró que a ‘’Chicharito’’ le faltó humildad en estas declaraciones, el atacante mexicano no se tardó en responderle a David.

El ex jugador del Manchester United señaló la incongruencia de David, ya que el propio Faitelson ha externado que desde su punto de vista Hernández tiene la tercera mejor carrera de un futbolista mexicano en Europa.

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David! https://t.co/QG0xY6c02S

— Chicharito Hernandez (@CH14_) January 24, 2020