Afición rayada carga contra Antonio Mohamed y directiva tras derrota ante América

MONTERREY, Nuevo León.- La afición de Rayados se encuentra molesta tras la derrota de los ‘’albiazules’’ en la jornada 7 del Clausura 2020 ante América que los tiene actualmente como último lugar general y con pocas posibilidades de clasificarse a la liguilla.

Ya hay algunos hinchas regios que piden la salida de Antonio Mohamed tras hacer 3 puntos de 21 posibles, situación que consideran insostenible debido a la calidad de jugadores que tiene la institución.

De igual forma, hay fuertes críticas a nivel directiva por la planeación en el armado del equipo para este certamen.

Aquí algunas reacciones:

Pero no se puede caer más bajo y no es sostenible este rendimiento.

Antonio Mohamed no es un técnico de largo plazo, por más que quieran romantizar la relación Monterrey-Mohamed.

Desconozco si @DuilioDavino y @carlosvela27 tengan un Plan B para la Dirección Técnica (me imagino que no), pero los resultados ya hacen que sea INSOSTENIBLE la permanencia de Mohamed en @Rayados .

Me parese que dorlan y funes ya no tienen mas que dar desafortunadamente mohamed esta casado con estos deos jugadores gallardo ningun pase bueno jugo a lo pendejo no se que le ven de bueno maleta ese chavo…

— Eriko (@eriko251) February 23, 2020