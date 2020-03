Nicolás Vikonis carga en redes sociales contra el Puebla, equipo donde el juega

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Nicolás Vikonis, guardameta del Puebla cargó contra su propio equipo en redes sociales luego de que el conjunto ‘’camotero’’ estuviera simulando en Twitter lo que hubiese pasado en el partido de la jornada 11 ante Cruz Azul, donde en su última publicación ponían que el arquero argentino les daba el triunfo 2-1.

Vikonis no se tomó esto con gracia, asegurando que con plena pandemia hay otras cosas con las que se puede fantasear como con el fin del coronavirus y no por el resultado de un partido.

Hoy me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no con el resultado de un juego ; Es tiempo de estar unidos no de rivalizar por banalidades !! 🙏🙏 @ClubPueblaMX https://t.co/aNCvYqygfd

— Nico Vikonis (@nicovikonis27) March 22, 2020