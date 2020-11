Manchester City finalmente habría descartado fichar a Lionel Messi

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Lionel Messi sigue sin renovar su contrato con el FC Barcelona y todo parece indicar que será agente libre en este mercado de verano, pese a esto, Manchester City, uno de los clubes que parecían ser de los más interesados en el argentino finalmente no buscarían contratarlo.

De acuerdo con información de Sky Sports, el cuadro inglés habría descartado la posibilidad de fichar al astro sudamericano debido a su edad y el alto costo que conlleva ficharlo tomando en cuenta su salario.

«Las puertas del Manchester City están cerradas para Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta por Lionel Messi» declaró Semra Hunter, periodista del medio anteriormente citado.

«Hay dos motivos: está llegando al crepúsculo de su carrera y el Messi actual es diferente al visto en los últimos 17 años en el Barcelona. Y, a nivel económico, aunque llegara libre, los 100 millones que cuesta por temporada a nivel salarial no son compatibles para ningún club en la coyuntura actual de pandemia mundial» concluyó.

