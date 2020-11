Rayados: Se queda Antonio Mohamed…en la cuerda floja

MONTERREY.- No salió la guillotina en la Sultana del Norte, pero no está del todo guardada. Después de caer, bochornosamente, ante Club Puebla, la afición de Rayados pidió el cese del técnico Antonio Mohamed, sin embargo, ese escenario no se dará, al menos el día de hoy.

En rueda de prensa, el presidente de Rayados, Duilio Davino, dejó en claro que la continuidad del ‘Turco’ en el equipo de azul y blanco será analizada en los próximos días, sin fecha exacta, pero tampoco sin demorar demasiado los tiempos.

«La continuidad de Tony vamos a discutirla en próximos días. La realidad es que no hay un tiempo definido como tal, pero tiene que ser lo antes posible, hay que analizar bien las cosas y tomar la mejor decisión para la institución», declaró el mandamás.

Este lunes hubo junta en El Barrial y ahí estuvieron Mohamed, Davino, Vela y otras personalidades de alto rango en el equipo de Rayados. Todos ellos discutieron acerca del partido de anoche y de varios puntos más que entrarán al análisis final.

«Platicamos de lo que fue el torneo, de lo que fue el partido de ayer, para tomar decisiones hay que pensarlas bien, se habló del funcionamiento, de rendimientos individuales», confesó Davino.

Por lo pronto, el equipo del Cerro de la Silla entra a la etapa de vacaciones y se reportarán hasta el 10 de diciembre, para entrar de lleno a la preparación del Torneo Clausura 2021.

