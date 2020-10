Cuenta ‘Zar’ Aguilar el porqué salio de TV Azteca

Por: Ricardo Arizmendi

Reconocido por sus narraciones de boxeo para TV Azteca, Carlos Aguilar mejor conocido como ‘Zar’, reveló el motivo de porqué dejó dicha televisora para irse a trabajar con Televisa, movimiento que sorprendió a más de uno.

El cronista enfatizó que cansado de pedir oportunidades fue orillado a contemplar otras opciones con la finalidad de buscar mayor protagonismo, quien al día de hoy es una de las voces que aparece en las crónicas de los partidos de futbol que transmiten en su nueva casa.

“Mi ciclo en Azteca estaba por terminar, ya el boxeo había narrado absolutamente todo, levanté la mano para decir ‘quiero involucrarme en el futbol, quiero asistir a los Mundiales’. Me cansé de levantar la mano muchas veces”, dijo en entrevista con Javier Alarcón.

Agregó que sus superiores en TV Azteca, hicieron hincapié en que lo querían «en el boxeo porque es importante«, esto ante la insistencia de narrar otros deportes; al final lo asimiló de buena forma ya que esa disciplina le «había dado mucho», comentó.

Aguilar pretendía continuar en Azteca, sin embargo, la oferta de Televisa era una oportunidad que no dejó pasar para su desarrollo profesional.

“Increíblemente, cuando estaba en el proceso de negociación, llega la oferta de Televisa, me dicen que quieren voces nuevas, hay un cambio, viene una nueva coyuntura de una nueva administración, si esa coyuntura no hubiera estado, yo no hubiera aparecido en Televisa, me habría quedado en TV Azteca sin ningún problema.”, sentenció.

