Guillermo Ochoa se retirará de la Selección Mexicana al terminar Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Guillermo Ochoa reveló que desea seguir jugando seis años más de forma profesional, el arquero del América confirmó que está trabajando duro para poder llegar de la mejor forma a la próxima copa del mundo.

En entrevista exclusiva para W Deportes, Ochoa considera que físicamente está bien para continuar el tiempo mencionado anteriormente.

«Mi sueño y mi intención es alargar mi carrera deportiva, porque muchas veces llegas a una edad en donde la gente dice ‘ya estoy de salida, ya hice lo que tenía que hacer’ y no me quiero quedar en esa parte conforme, quiero dar más, físicamente me ha ido bien, entonces mi intención es jugar cinco o seis años más»

De igual forma, el ex cancerbero del Málaga aseguró que al terminar el mundial de Qatar 2022, se estará retirando del ‘’Tri’’ para darle más oportunidades a los jóvenes.

«También llega un momento de ponerle fin a la carrera con Selección y tratar de darle oportunidad a los jóvenes que es lo que hace falta ahora. Mi idea es jugar de aquí al siguiente Mundial, muchas ganas de dar ese paso que no hemos podido dar, de hacer historia, de llegar lo más lejos posible y yo creo que el Mundial de Qatar sería mi punto final»

Cargando...