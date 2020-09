Peter Crouch critica al Manchester United por no haber fichado a Raúl Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El ex delantero inglés, Peter Crouch criticó duramente al Manchester United por su reciente planeación deportiva.

Crouch considera que los Red Devils tienen otras zonas a reforzar antes de plantearse fichar a Jadon Sancho, futbolista que les costaría alrededor de 115 millones de dólares.

Peter criticó que no vayan por Raúl Jiménez o por algún defensa central ya que considera que estas zonas son mas reforzables que la que ocuparía el aún jugador del Borussia Dortmund.

«¿Por qué no se lanzaron por un delantero, como Raúl Jiménez del Wolverhampton? La defensa necesita más fortaleza, ¿por qué se están centrando en Sancho en lugar de buscarle compañero a Harry Maguire? Sancho es un jugador sensacional, no me entiendas mal, pero ¿cuánto mejoraría a Martial, Rashford y Greenwood? Todos pueden ocupar las mismas posiciones. Los 115 millones podrían ser mejor invertidos en otra posición» declaró para Daily Mail.

