‘’Fui un estúpido’’ Jérémy Ménez sobre su trato con la prensa

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El ex jugador del América, Jérémy Ménez reconoció que las actitudes que tuvo con la prensa no siempre fueron las mejores y aceptó que tuvo un mal trato con ellos.

«Tal vez también ayudé a la prensa a ser mala conmigo. Podría haber sido un poco más abierto, menos estúpido. A veces también era estúpido, con mi estúpido personaje. Fui estúpido, pero odio la injusticia’’ reveló para France Football.

El atacante galo que actualmente milita en el Paris FC de la Ligue 2 de Francia admitió que ha confrontado a gente que trabaja en la prensa.

«En algunas ocasiones me he confrontado con personas que han hablado, aunque pueden no haberme hecho daño. La prensa solo está haciendo su trabajo. Es así. Al final es inútil. Todos hacen su trabajo. Si realmente quisiera ser bueno con la prensa, podría haberlo hecho. Pero no puedo estar equivocado. No es lo mío»

