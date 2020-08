Reportan fallas en Zoom en pleno regreso a clases

MÉXICO.- Quienes suelen utilizar Zoom pudieron darse cuenta que este lunes, una serie de irregularidades se presentaron en esta plataforma, mismas que hicieron que la conectividad no fuera del todo eficiente.

El problema tomó más relevancia debido a que muchas escuelas de México regresaron a las actividades e impartieron clases a través de dicha aplicación, la cual no dejó buena calidad en audio y video a maestros y alumnos.

Los reclamos de los usuarios llegaron hasta Zoom, quien vía Twitter se disculpó por lo sucedido.

If you’re having trouble connecting to Zoom, we have identified the issue and are working on a fix. Please follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates. We’re so sorry about the inconvenience.

«Hemos recibido informes de usuarios que no pueden iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom. Nos disculpamos por cualquier inconveniente», escribió la plataforma que ha sido de gran ayuda en esta nueva normalidad.

Minutos más tarde, Zoom volvió a actualizar y aseguró que habían identificado el problema que se estaba presentando en Estados Unidos y algunas regiones de América Latina.

Thanks for hanging in there! We are deploying a fix now. Service should be restored for some users and we’re continuing to complete the fix for any users still impacted. We’re sorry about the disruption.

Follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates.

— Zoom (@zoom_us) August 24, 2020