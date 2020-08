Thiago Silva firmaría dos años con el Chelsea

PARIS, Francia.- Thiago Silva llegaría al Chelsea para la siguiente temporada como agente libre, el central brasileño firmaría dos años con el cuadro inglés.

De acuerdo con información de ESPN, el cuadro galo no le ofreció renovar su contrato a Silva y tras ocho años en el equipo parisino, llegará a la liga de Inglaterra.

Otro club que estuvo interesado en el ex jugador del AC Milán fue la Fiorentina, pero finalmente optó por llegar al cuadro de Londres.

Los dirigidos por Frank Lampard tendrían en mente cerrar a cinco jugadores en total, los ya anunciados Timo Werner y Hakim Ziyech y a falta de que se anuncien a Kai Havertz, Ben Chilwell y el propio defensor de 35 años de edad.

Thiago Silva will sign a two-year deal for Chelsea this week after leaving PSG on a free, sources have told @LaurensJulien ✍️ https://t.co/eSePfYZfDj

— ESPN FC (@ESPNFC) August 24, 2020