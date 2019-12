Antonio Carlos Santos sobre Miguel Herrera: ‘’Para mí ‘Piojo’ no es un gran entrenador’’

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Antonio Carlos Santos, histórico ex jugador del América dejó en claro que no le agrada que Miguel Herrera sea el entrenador de las Águilas, ya que desde su punto de vista no es un buen director técnico.

El ‘’Negro’’ en entrevista exclusiva para Fox Sports aseguró que Herrera ha tenido fortuna en los dos títulos de liga que ha ganado con los ‘azulcremas’. De igual forma, Santos cree que Miguel no tiene capacidad táctica ni técnica para exponer a un jugador.

«Después de casi 18 torneos cortos ha tenido la fortuna de ganar dos veces contra Cruz Azul. El ‘Piojo’ para mí no es un gran entrenador, no tiene la capacidad ni táctica ni técnica para poder exponer o formar a un futbolista. Todo mundo dentro del futbol mexicano siempre lo aplaude. Me parece que el futbol no se vive de aplausos ni motivación»

Antonio considera que aunque Miguel gane esta final ante los Rayados, jamás va a tener ese ADN americanista como otros estrategas que han pasado por las filas de Coapa.

«Miguel, aunque gane, nunca va a tener el ADN del América, va a ser solamente un entrenador que fue para el América como otros que solamente dirigieron al club, pero nada más»

¿POR QUÉ NO TIENE ENTRENADOR EL AMÉRICA?👀#SantosEnLUP Antonio Carlos Santos: -«Para mí ‘Piojo’ no es un gran entrenador» -«Ha tenido la fortuna de ganar (títulos) contra Cruz Azul» -«El futbol no es motivación» pic.twitter.com/eztxdK0lj5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 24, 2019