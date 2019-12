Everton estaría interesado en fichar a Raúl Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Desde Inglaterra aseguran que el nuevo entrenador del Everton, Carlo Ancelotti ha pedido a su directiva el fichaje de Raúl Jiménez en este mercado invernal para subir posiciones en la tabla de la Premier League.

Según informó Everton News 365, el estratega italiano sueña con el fichaje del mexicano por la calidad que podría aportar a su ofensiva.

En esta temporada en la liga inglesa, Jiménez lleva siete anotaciones y cinco asistencias. Su carta ronda los 40 millones de euros.

Esta no es la primera vez que Ancelotti pide a un mexicano para su equipo, cabe destacar que en su etapa como estratega del Napoli el fue un factor clave en que Hirving Lozano llegar al cuadro italiano.

Daily Express: Everton boss Carlo Ancelotti backed to sign Raul Jimenez and ex-Liverpool star in January

