Roger Martínez desea volver a Argentina, Boca Juniors lo sondeó

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La actitud reciente de Roger Martínez más la información revelada por Miguel Herrera ha dejado en claro que la intención del atacante colombiano es salir del América en este mercado invernal.

El agente del atacante cafetalero, Fernando López reveló para el programa de Radio Argentino »Como Te Va Ok», que Boca Juniors sondeó a Roger y la idea de Martínez es volver a Argentina en un futuro.

«Roger está en el club más grande de México con un contrato vigente, pero tiene ganas de volver a Argentina. No puedo asegurar que su vuelta al país sea ahora, pero tiene ganas», aseguró Fernández, quien añadió: «Hubo sondeos de Boca, no puedo decir más que eso»

Suena extraño que Roger está dispuesto a volver al futbol argentino cuando diversos reportes aseguraban que rechazó una oferta interesante de la MLS por querer irse al balompié de Europa.

El representante del ex jugador del Villarreal dejó en claro que no le parece raro que Boca busque a Roger ya que no es la primera vez que esto sucede.

«No es la primera vez que Boca manifiesta interés por Roger. No me extraña porque Boca siempre busca jugadores de selección que conozcan el fútbol argentino y hayan sido probados acá. Nadie me llamó formalmente, pero sí hubo sondeos informales»