Aké Loba no sería del agrado de Antonio Mohamed

MONTERREY, Nuevo León.- La poca participación del refuerzo rayado en lo que va del Clausura 2020, Aké Loba ha sido una auténtica incógnita para propios y extraños.

De acuerdo con Santiago Fourcade de Multimedios Deportes, el ex jugador de Querétaro no es del agrado de Antonio Mohamed ni técnicamente ni en el tema táctico.

Por este motivo, el atacante marfileño estaría teniendo complicaciones para ganarse un lugar dentro de los convocados por el ‘’Turco’’.

Además, su llegada no habría sido petición del timonel sudamericano y habría sido una decisión por parte de la directiva regia.

Sobre Aké🐺 en @Rayados

No juega porque al turco no le gusta nada nada en los entrenamientos, ni técnica ni tácticamente

–

Además, él no lo pidió, pero esto es un tema secundario.

Aquí la que está quedando peor es la directiva

¿Le pedirán al turco que 'revalúe' su decisión? pic.twitter.com/UI4T8Mp59S

— Santiago Fourcade (@santiago4kd) February 22, 2020