Fichaje de Roger Martínez por el LA Galaxy se frustró debido a su alto salario

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Al caerse su llegada al Inter Miami, Roger Martínez fue objetivo del LA Galaxy.

Tomando en cuenta que el colombiano ya no entra en planes del América por una orden de la directiva, en la MLS estaban fuertemente interesados en ficharlo.

De acuerdo con información del diario RÉCORD, Martínez pudo ser compañero de Javier Hernández en el conjunto angelino pero la directiva del equipo se dio cuenta que al final con todas las peticiones del representante sumado a su salario de dos millones de dólares por año, iba a salir mas caro que el propio »Chicharito».

El ex jugador del Villarreal aún tiene hasta los primeros días de mayo para llegar a un acuerdo con algún equipo de la MLS, ya que si no lo hace se quedará un semestre futbolístico sin jugar ante la decisión de la directiva de no contar con el.

