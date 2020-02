Rodolfo Cota no será sancionado tras playera protestando contra feminicidios

LEÓN, Guanajuato.- Tras la playera que utilizó Rodolfo Cota en señal de protesta contra los feminicidios en México, surgieron diversas versiones que el arquero de León podría ser sancionado por parte de la Comisión Disciplinaria.

El diario RÉCORD reveló que no habrá ninguna investigación por ser un tema muy sensible, ya que aunque si incumplió una parte del reglamento al prohibirse manifestarse contra ideas políticas o religiosas, prefieren no investigarlo.

Fue al concluir el partido de la jornada 7 del Clausura 2020 entre los ‘’panzas verdes’’ y Necaxa cuando el ex portero de Chivas se quitó la camisa de León para mostrar la otra.

