Alan Pulido mandó indirecta a la Liga MX por reanudar torneo con casos de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Alan Pulido volvió a causar controversia con sus declaraciones, el atacante del Sporting Kansas City le mandó una indirecta a la Liga MX.

El ex jugador de Chivas y Tigres destacó las medidas de la MLS respecto a los contagiados de COVID-19, dejando en claro que en otros lados no sucede como en territorio americano.

“Las medidas son muy buenas por la organización que existe en la MLS y eso ha ayudado a que no hayan tantos contagios. La liga decidió que los equipos que tienen contagios que no participaran, no como en muchas ligas donde siguen los casos y no van a parar”

