David Silva y Pepe Reina estarían en el radar del Leeds United de Marcelo Bielsa

LEEDS, Reino Unido.- Marcelo Bielsa buscaría un par de refuerzos de alta calidad para el Leeds United, equipo que dirige que recién ascendió a la Premier League.

De acuerdo con información de la revista France Football, el »Loco» tendría en mente fichar a dos campeones del mundo en el mundial de Sudáfrica 2010 con España como lo son Pepe Reina y David Silva.

Con 34 años de edad, Silva esta por concluir su contrato con el Manchester City y de momento no tendría una oferta atractiva sobre la mesa, situación que lo pondría a considerar la posibilidad de fichar por el Leeds.

De igual forma, el ex entrenador de la Selección de Chile busca un guardameta de confianza y Reina que actualmente milita con el Aston Villa sería la prioridad. En caso de no concretar su llegada, otra opción sería el holandés Tim Krul que ya sabe lo que es pelear descensos o Diego López, ex Real Madrid que recientemente descendió a la segunda de España con el Espanyol.

