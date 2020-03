Nicolás Sánchez explotó contra Andrés Manuel López Obrador

MONTERREY, Nuevo León.- El defensor de Rayados, Nicolás Sánchez externó su inconformidad con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para Cielosports, Sánchez tachó a AMLO de inconsciente, luego de que el mandamás del país pidiera a la gente que viviera su vida de manera normal pese al brote de coronavirus.

“Es un inconsciente total (el presidente de México). O está todo el mundo equivocado, o el equivocado es él. Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en Argentina y en todo el mundo”

“Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima”

»Nico» admitió que no sabe nada de política, pero las medidas que se toman en territorio azteca no son iguales a las que han tomado en el resto del mundo, situación que le causa entre temor y lastima.

🔴 AHORA 🎙️ Al aire desde #México @NicoGabSanchez , jugador de @Rayados "O está todo el mundo equivocado o el equivocado es el presidente. Los jugadores estamos haciendo cuarentena total, estoy con mi familia en casa hace una semana" pic.twitter.com/LCAFn1fRQr — Cielosports (@cielosports) March 24, 2020

