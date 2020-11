Salen en reventa boletos fantasma para el Clásico Nacional

GUADALAJARA.- Una vez oficializada la reapertura del Estadio Akron de las Chivas en su duelo de Ida de los Cuartos de Final ante el América, comenzó la reventa del boletaje, mismo que ha resultado ser fantasma.

En gráficas mostrada por periodistas como David Medrano y Salvador Pérez, se puede apreciar que el precio de las entradas ronda entre los 6 mil 200 y los 30 mil pesos, dependiendo la zona que se desee adquirir.

La reventa a todo lo que da para el Akron pic.twitter.com/PPIvQmfZir — david medrano felix (@medranoazteca) November 24, 2020

A pesar del elevado costo, en la imagen de Stubhub puede verificarse que recientemente habían sido vendidos cinco boletos, por lo que se espera que con el pasar de las horas sigan efectuándose este tipo de transacciones. Aquí el detalle es que todo se trata de boletos fantasma y eso lo corroboró el propio club rojiblanco, quien pidió a sus aficionados no dejarse llevar por este tipo de contenido falso.

⚠️ ChivaHermanos, esos boletos NO existen 🚫 En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto. https://t.co/SplkIv4gMd — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2020

“ChivaHermanos, esos boletos NO existen. En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto», publicó el club en sus redes sociales.

En primera instancia se tenía entendido que de los cinco mil aficionados que entrarán el próximo miércoles el Chivas-América, la preferencia la llevarían abonados y patrocinadores, quienes han sido las partes más afectadas (económicamente) desde que la Liga MX cerró las puertas de los diferentes inmuebles del futbol mexicano.

