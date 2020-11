Vincent Janssen, ¿inconforme con las decisiones de Antonio Mohamed?

MONTERREY.- El 2020 no fue el año de Vincent Janssen hablando de términos futbolísticos. El delantero de Rayados no despegó como se esperaba tras el título conseguido en el Apertura 2019 y un sentimiento de rabia e impotencia le tocó el corazón el pasado domingo.

De acuerdo con información del periodista José Manuel Elgueta de Multimedios Deportes, el apodado ‘Toro’, en un lapsus de calentura tras la eliminación a manos de Puebla, comentó a sus compañeros que no continuaría en Rayados si Antonio Mohamed permanecía en el banquillo.

“Él les dijo a los jugadores, con la calentura, que si el Turco seguía él se iba para regresar cuando hubiera otro técnico”, dijo el periodista en la estación RG La Deportiva.

🔥 “Si Mohamed se queda, yo me voy” las palabras de Vincent Janssen al terminar el partido vs Puebla. 👉🏼 Información de @ElchilenoMX en RG La Deportiva. pic.twitter.com/NOkFPEOLvt — RG La Deportiva (@rg690) November 24, 2020

Específicamente, una de las cosas que no le agradan a Janssen es el favoritismo que Antonio Mohamed mostró en muchos partidos, en donde lo sacaba y mantenía a otros compañeros como Rogelio unes Mori dentro a pesar de que éste tuviera un partido igual o más malo aún.

“(Tema de) Injusticias, que no se les daba el mismo trato con Rogelio Funes Mori. No le gusta que lo saquen cuando tiene un partido malo y que a otro no lo saquen cuando también tiene un partido malo”, detalló el reportero.

Este martes se dio a conocer que Antonio Mohamed tiene un pie fuera de Rayados, justo un día después de que el presidente del club, Duilio Davino, dejara en suspenso la continuidad del argentino. Quizá esto sea una buena noticia para Janssen, quien piensa que podría adaptarse mejor a otro sistema técnico diferente.

