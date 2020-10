Tachan al Real Madrid de verse beneficiado por el VAR

BARCELONA.- El Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid terminó rodeado de polémica. Los Merengues derrotaron a los culés por 3-1, sin emabrgo, tras el silbatazo final, las redes estallaron contra el trabajo arbitral y muy en especial contra el servicio brindado por el VAR.

La jugada de la polémica sucedió al minuto 60, cuando el árbitro Juan Martínez fue mandado al VAR para evaluar un jalón de camiseta de Clement Lenglet hacia Sergio Ramos. Luego de echarle un vistazo, el colegiado marcó penal y el capitán Merengue se encargó de poner el 2-1 para los suyos.

GOAL! Sergio Ramos from the penalty spot in #ElClasico! 😍

Real Madrid have the lead again! pic.twitter.com/6u7lQFqvzB

