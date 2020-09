Detecta Zague complot en su hackeo

MÉXICO.- El que alguien haya atentado contra su privacidad le dio a Luis Roberto Alves Zague a pensar que lo acontecido previo al Mundial de Rusia 2018, cuando se filtró un video suyo en donde apareció desnudo, se trata de un complot hecho por una persona de quien desconoce los motivos para haber hecho tal acto ilegal.

«En la vida nadie es perfecto, yo soy católico, y el único perfecto es Dios. Todos nos podemos equivocar. Vino infelizmente ese hackeo, esa conspiración, un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo. Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, no sé y no me interesa”, dijo el máximo goleador del Club América al youtuber, Zabalive.

Zague agregó que esa imagen filtrada no corresponde a sus valores, aunque también destacó que no es una acción justificable de su parte.

«Lo que sí puedo decir es quién soy, sé qué tipo de valores y principios manejo en mi vida, y no voy a cambiar mi forma de ser, se me hace hasta injusto que se me quiera señalar por algo en donde no va con mis valores. No me justifico de lo que hice, me costó muchísimo trabajo, yo bromeo con la gente, pero me costó en mi vida particular, me costó mi matrimonio, pero yo sé por qué se dieron esas cosas«, mantuvo.

Después de ese escándalo, el matrimonio de Luis con la periodista Paola Rojas se quebró por completo. Además las burlas por parte de la afición y mismos compañeros de trabajo estuvieron incontenibles.

Cargando...