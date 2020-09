‘Goles de Haaland me recuerdan a mí’: Hugo Sánchez

MÉXICO.- Por medio de Radio Marca, el histórico goleador mexicano, Hugo Sánchez, habló de los delanteros más prolíferos que en la actualidad destacan en el futbol europeo; uno de ellos es Erling Haaland, cuya letalidad frente al marco, según Sánchez, es similar a la suya.

«El fútbol ha cambiado tanto, la vida misma con esta pandemia. No hay tantos rematadores. Está en la actualidad Haaland. Es el delantero de moda, por su juventud y por la manera de desarrollarse en el área, a pesar de su altura tiene facilidad de remate y algunos goles suyos me recuerdan a mí. No me lo pensaba ni dos veces como hace él”, comentó el Macho.

Por otra parte, el exseleccionado describió a Luis Suárez como otro goleador de cepa y al inglés Harry Kane, como el sustituto ideal tras la salida de Cristiano Ronaldo de Real Madrid.

“Luis Suárez también es un delantero que pesa mucho en el área. En cuanto a (Harry) Kane hubiera sido el idóneo para sustituir a Cristiano, a Benzema se le ha dado responsabilidad de marcar todos los goles en el Madrid, pero no ha habido nadie que le ayudara», describió.

Por último, Sánchez consideró que Mbappé sería un fichaje ideal para los merengues, quienes deben de aprovechar que los dirige el también francés Zinedine Zidane.

«Con la llegada de Mbappé, porque ha manifestado que quiere venir, por su relación con Zidane, significaría algo bueno la idea de acompañar a Benzema, se formaría el cuadro completo de tener a los mejores del mundo. En el Real Madrid estamos acostumbrados en cada posición a los mejores de mundo, en su defecto de Europa o de España», finalizó.

