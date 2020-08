Carles Puyol y Luis Suárez apoyan decisión de Lionel Messi

ESPAÑA.- El que Lionel Messi haya tomado la dura decisión de abandonar al Barcelona ha despertado reacciones en todo el mundo y quizás, una de las más importantes la ha dado Carles Puyol, capitán y multicampeón histórico del club.

En su cuenta de Twitter, el también monarca del mundo en Sudáfrica 2010, colgó un pequeño pero contundente texto en donde apoyó la decisión de Messi, misma que sabe no es nada fácil de expresar.

“Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo”, escribió el exfutbolista español.

Lo has conseguido, @jmbartomeu. Y no era fácil. Enhorabuena. Has hecho historia en el Barcelona. pic.twitter.com/XJXyiTVCVl

