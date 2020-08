Rayados se pone a soñar con Lionel Messi

MONTERREY.- Ya apareció el primer equipo mexicano con intenciones de fichar a Lionel Messi (léase con sarcasmo). Los Rayados del Monterrey y Miguel Layún, ya sueñan con dicha incorporación, tan es así que en sus redes sociales subieron contenido muy ad hoc a la ocasión.

Primero, fue la cuenta del club quien colgó una imagen de su futbolista Maximiliano Meza, entrenando al lado de Lionel Messi, en la Selección de Argentina. Encima, en la descripción, manifestaron que tenían el contacto para cristalizar el bombazo.

Después fue Miguel Layún, jugador albiazul quien se comunicó con la Fundación Messi para darle a conocer que en Monterrey ya lo están esperando.

“Hola @fundacionmessi podrían avisarle a mi hermano que ya le deje en su whatsapp las opciones de casa que me pidió? No sé por qué no me ha contestado me imagino le han llegado algunos mensajes!! Nos vemos en MTY amigo!!”, redactó el lateral.

La noticia de la salida de Lionel Messi del Barcelona ha sido tomada desde muchas perspectivas y una de ellas es el humor, con muchos meses y bromas en donde aseguran que ciertos clubes mexicanos podrían lanzarse al mercado por el astro argentino.

