Leandro González del Atlanta United podría llegar a los Xolos de Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Leandro González, futbolista del Atlanta United que ya fue campeón de la MLS cuando Gerardo Martino dirigió a este equipo, podría llegar al futbol mexicano con los Xolos de Tijuana.

Según informó Doug Roberson de del Atlanta Journal-Constitution, el futuro del jugador está incierto debido a esta tentadora oferta.

Los ‘’fronterizos’’ buscan reforzar su defensa a toda costa de cara al Clausura 2020, en caso de concretarse la llegada de Leandro, sería el segundo central que contratan en este mercado junto a Bryan Colula.

.@ATLUTD‘s LGP drawing interest from #LIGAMX club. I think this could become something.

#Xoloshttps://t.co/VquMdHvEUG#MLS

— Doug Roberson (@DougRobersonAJC) December 19, 2019