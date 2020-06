Emilio Sánchez no podía creer cuando le avisaron que volvía al América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Cinco años fue lo que tardó el América en traer de regreso a Emilio Sánchez, que estuvo cinco años fuera de la institución »azulcrema».

Luego de que las águilas repatriaron a su canterano de cara al siguiente torneo, el mediocampista de 26 años de edad admitió para ESPN que está muy feliz por volver ya que es el club de sus amores.

«Era mi sueño, trabajé por esto y estoy muy feliz por regresar al equipo al cual amo y en el que me formé. El sábado que estaba con mi mujer me llamaron para decirme que sería jugador y no me la creía»

Sánchez pasó por equipos como Tijuana, Zacatepec, Lobos BUAP y Alebrijes antes de regresar al equipo dirigido por Miguel Herrera.

