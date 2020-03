Carlos Hermosillo recordó a Ignacio Trelles, asegurando que con él Cruz Azul no perdía la final ante América del 2013

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras darse a conocer la dura pérdida que ha tenido el futbol mexicano con el fallecimiento de Ignacio Trelles, el histórico ex jugador de Cruz Azul Carlos Hermosillo lo recordó con mucho cariño.

Carlos que tenía una relación cercana con ‘’Nacho’’ aseguró en W Deportes que si Trelles hubiese sido el estratega en la final del 2013 ante América, los »cementeros» no hubieran perdido ya que hubiese hecho algo para que los de Coapa no remontaran.

«No, (con Nacho Trelles) Cruz Azul no pierde la Final de 2013 contra América). Él se hubiera metido, hubiera aventado un balón. De pronto se metía él, mandaba a alguien, aventaba el balón y empezaba con la gorra, era un espectáculo»

De igual forma, Carlos recalcó que la gran admiración que tenía hacia Trelles y señaló lo importante que fue en su carrera como futbolista.

«Un hombre al cual yo le tenía una admiración, un respeto extraordinario, conmigo siempre fue un gran consejero. Cuando me veía quedarme tirando penales, siempre me decía ‘pégale fuerte hacia arriba, aunque la falles, ahí no la para nadie. Era un hombre muy inteligente, alguien que sabía muy bien romper el ritmo del rival»

