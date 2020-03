Ignacio Trelles siempre soñó con dirigir en Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- El legado de Ignacio Trelles en el futbol mexicano es difícil de olvidar, siendo el entrenador con más títulos, teniendo en total siete campeonatos de liga con distintos equipos, entre ellos Cruz Azul, Toluca y Zacatepec.

Pese a su amplio palmarés, ‘’Nacho’’ siempre tuvo una consigna pendiente, dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El sueño de Trelles fue tomar las riendas del cuadro »rojiblanco» pero no se sabe a detalle porque los tapatios jamás se interesaron en sus servicios.

‘’Nunca supe por qué no me dieron la oportunidad. Desde luego que me hubiera gustado, claro, Chivas era un equipo que todos querían entrenar» aseguró.

Cargando...