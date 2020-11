Estadio del Napoli cambiará su nombre en honor a Diego Armando Maradona

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras darse a conocer el fallecimiento de Diego Armando Maradona a sus 60 años de edad por un paro cardiorrespiratorio, el Alcalde de la ciudad de Nápoles Luigi de Magistris aclaró que su intención es cambiar el nombre del estadio San Paolo al nombre del »Pelusa».

“Murió Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos. Diego hizo soñar a nuestra gente, redimió al Napoli con su genialidad. En 2017 se convirtió en nuestro ciudadano de honor. Diego, napolitano y argentino, nos diste alegría y felicidad ¡Nápoles te ama!”

De igual forma, Fabrizio Romano de Sky Sports confirmó que esta noticia es un hecho, el cuadro napolitano estaría dando este detalle a su histórico ex jugador.

Confirmed. Napoli stadium ‘San Paolo’ will be re-named in honour of Diego Armando Maradona. 🏟💙🇦🇷 pic.twitter.com/aKE6wBOHsc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2020