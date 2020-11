José Ramón Fernández al borde de las lágrimas tras fallecimiento de Diego Armando Maradona (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras anunciarse el fallecimiento del mítico ex jugador Diego Armando Maradona, el comentarista de ESPN, José Ramón Fernández no pudo ocultar su tristeza por dicha situación.

»Joserra» estuvo al borde las lágrimas recordando al ex futbolista del Napoli.

«En el 86, Maradona estaba en su apogeo. Me presenté con Maradona, que se había levantado tarde, y me dio una entrevista. Ahí lo conocí. Físicamente estaba bien, me dijo que ganaría el Mundial. Siempre transmitíamos al Napoli, era un jugador excepcionalmente bueno. Me duele, me entristece. Rompió las barreras del futbol. Personalmente, a pesar de los problemas que tenía, en la cancha era un gran futbolista»

