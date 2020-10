Edwin Cardona admitió que le gustaría volver a Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- Edwin Cardona, ex jugador de Rayados que actualmente milita en Boca Juniors aceptó que le gustaría volver al Monterrey en un futuro.

El mediocampista colombiano reconoció que ahora que volvió a Boca, se siente muy feliz porque cuando un equipo quiere contar con él, se nota el esfuerzo que realizan.

“Si fuera por mi, hubiera vuelto a Rayados también. Como lo dije en algún momento, yo quise estar en Boca y gracias a Dios se dio la oportunidad de volver a Boca, pero cuando a uno lo quieren en un equipo, hacen el esfuerzo por tenerlo”

De igual forma, ‘’Crackdona’’ aclaró que no tuvo problemas en el cuadro albiazul y que le encantaría regresar al conjunto regiomontano.

«Y el problema con ellos no es por dinero, las decisiones no las toma uno, las toman otras personas, pero la verdad, me encantaría volver a Monterrey y aprovecho para mandarle un saludo a Luis Miguel Salvador”

