Raúl Jiménez terminó muy molesto tras empate ante Newcastle United (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Raúl Jiménez fue uno de los jugadores de Wolves que salió sumamente molesto al terminar el juego de hoy ante Newcastle United ya que los empataron en los últimos minutos.

El mexicano golpeó la superficie superior del pasillo que lleva a los jugadores a los vestidores en evidente señal de frustración.

Aquí el video:

Raul Jimenez takes his frustrations out on the tunnel 🤬

Jacob Murphy grabs a point for Newcastle ⚪️ ⚫️ pic.twitter.com/XwHz2qBFJA

— Football Daily (@footballdaily) October 25, 2020