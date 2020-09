Atlético de Madrid le habría ofrecido a Edinson Cavani contrato por un año

MADRID, España.- Atlético de Madrid no se conforma con la llegada de Luis Suárez y ya estarían buscando a su compatriota Edinson Cavani.

De acuerdo con información de Ruben Uria, los colchoneros le habrían ofrecido contrato de un año con opción de otro a el ‘’Matador’’.

Cavani es agente libre tras terminar su vínculo con el Paris Saint Germain y ha sido vinculado con varios equipos importantes de Europa como el Real Madrid y la Juventus.

